Das US-Verteidigungsministerium will das Hissen der Konföderiertenflagge in militärischen Einrichtungen abschaffen.

Verteidigungsminister Esper unterzeichnete nach Informationen mehrerer Nachrichtenagenturen ein Dokument, in dem alle Fahnen aufgelistet sind, die in Militäreinrichtungen gezeigt werden dürfen. Die Konföderiertenflagge ist nicht darunter. Sie gilt besonders unter Afroamerikanern als Symbol der Unterdrückung, weil sie im amerikanischen Bürgerkrieg für die Südstaaten stand, die an der Sklaverei festhalten wollten. Esper begründete seine Anweisung damit, dass spaltende Symbole zurückgewiesen werden sollten.



Offenbar hat er die Anordnung bewusst nicht als Verbot formuliert, um einen Konflikt mit Präsident Trump zu vermeiden. Dieser hatte das Hissen der Flagge verteidigt und lehnt es ab, nach Südstaatenoffizieren benannte Stützpunkte umzubenennen.



Erst vor Kurzem hatte der US-Bundesstaat Mississippi das Konföderierten-Symbol aus seiner Flagge verbannt.