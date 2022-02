Pentagon-Sprecher John Kirby während einer Pressekonferenz (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon)

Pentagon-Sprecher Kirby sagte in Waschington, man gehe davon aus, dass Russland einen Angriff des ukrainischen Militärs auf russischem Hoheitsgebiet oder gegen russischsprachige Menschen vortäuschen wolle. Für ein solches Video würden dann Schauspieler engagiert, die Leichen oder Trauernde darstellten. Konkrete Beweise legte Kirby nicht vor. Die "Washington Post" berichtet, der Plan sei bereits fortgeschritten. Es würden dabei nicht nur Opfer in der Ostukraine, sondern auch in Russland vorgetäuscht. Damit wolle Russland dann Empörung auslösen.

