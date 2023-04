Washington

Pentagon-Logo (SAUL LOEB / AFP)

Die Unterlagen kursieren in den sozialen Medien und enthalten offenbar sensibles und streng geheimes Material zum russischen Krieg in der Ukraine, aber auch zu China, dem Nahen Osten und Afrika. Die ukrainische Führung wies einen Bericht des US-Nachrichtensenders CNN zurück, wonach in Folge der Veröffentlichung der Geheimdokumente militärische Pläne der Armee geändert worden seien. Einer der Sicherheitsberater des ukrainischen Präsidenten Selenskij sagte dem ARD-Fernsehen, ein Teil der Unterlagen sei ohnehin nicht geheim gewesen.

Zudem würden Pläne zur Abwehr russischer Angriffe in verschiedenen Varianten erstellt. Welcher dann umgesetzt werde, entscheide der Stab der Oberbefehlshaber kurzfristig.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 10.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.