Pentagon-Sprecher John Kirby während einer Pressekonferenz (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon)

Man werde entsprechende Beweise zusammentragen, kündigte Pentagon-Sprecher Kirby in Washington an. Er beschuldigte den Kreml, absichtlich wahllose Angriffe anzuordnen. Kirby ergänzte, dass eine entsprechende Untersuchung eingeleitet worden sei. Die russische Seite hat entsprechende Vorwürfe etwa im Zusammenhang mit Angriffen auf zivile Ziele bislang zurückgewiesen.

EU-Agrarkommissar Wojciechowski beschuldigte Moskau, absichtlich die Produktion von Lebensmitteln in der Ukraine zu vernichten. Ziel sei, Menschen in den Hunger zu treiben, sagte er in Brüssel. Die Ukraine ist einer der weltweit größten Produzenten von Getreide. Davon werden auch erhebliche Bestände exportiert.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.