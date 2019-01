Die US-Regierung hat den Militäreinsatz an der Grenze zu Mexiko bis Ende September verlängert.

Dies gab das Verteidigungsministerium in Arlington bekannt. Ursprünglich war der Einsatz tausender US-Soldaten bis zum 31. Januar begrenzt.



Trump hatte die Truppenentsendungen an die Südgrenze im November angeordnet. Er reagierte damit auf die Märsche von tausenden Menschen aus Zentralamerika in Richtung USA, die er als "Invasion" anprangerte. Der Präsident fordert vom Kongress Geld für den Bau einer Grenzmauer, die die oppositionellen Demokraten jedoch als unnötig und zu teuer ablehnen. Der Streit hat zum längsten Regierungsstillstand in der Geschichte des Landes geführt.