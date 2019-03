Die USA bereiten einen Test für eine neue konventionelle Rakete vor.

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Washington nannte allerdings keinen konkreten Termin. Sie betonte, sollte sich Russland bis Anfang August - also vor Ablauf der Kündigungsfrist - wieder an den INF-Abrüstungvertrag halten, würden die USA die Aussetzung des Abkommens zurücknehmen.



Die "Washington Post" hatte berichtet, das US-Militär wolle einen landgestützten Marschflugkörper mit einer Reichweite von rund 1.000 Kilometern testen. Die US-Regierung hatte den INF-Vertrag Anfang Februar gekündigt. Sie begründete den Schritt damit, dass Russland das Abkommen seit Jahren mit neuen Mittelstreckenraketen verletze. Die russische Führung bestreitet dies.