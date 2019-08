Das Pentagon treibt nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrages zwischen den USA und Russland die Entwicklung eines neuen konventionellen Raketensystems voran.

Verteidigungsminister Esper sagte in Washington, es handele sich um eine besonnene Antwort auf Russlands Handlungen.



Gestern endete offiziell das INF-Abkommen zwischen Russland und den USA, was Sorgen über einen möglichen neuen Rüstungswettlauf auslöste. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld daran.



Der INF-Vertrag war 1987 vom damaligen US-Präsidenten Reagan und dem sowjetischen Staatschef Gorbatschow unterzeichnet worden. Er galt als ein Meilenstein in den Abrüstungsbemühungen in der Schlussphase des Kalten Kriegs.