Ukraine-Konflikt Pentagon: Weiterer russischer Truppenaufmarsch

Russland hat seine Truppen an der Grenze zur Ukraine nach Erkenntnissen der US-Regierung weiter verstärkt. Ein Sprecher des Pentagon erklärte in Washington, im Laufe des Wochenendes seien weitere russische Bodentruppen an der Grenze zur Ukraine sowie in Belarus aufmarschiert.

01.02.2022