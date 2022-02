Ein Satellitenbild zeigt russisches Militär nahe der Grenze zur Ukraine. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Ein Sprecher des Pentagon erklärte in Washington, im Laufe des Wochenendes seien weitere russische Bodentruppen an der Grenze zur Ukraine sowie in Belarus aufmarschiert. Erst vor wenigen Tagen hatte bereits Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärt, Russland verlege mehr schweres Gerät und tausende von Kampftruppen nach Belarus.

Die Sprecherin von US-Präsident Biden, Psaki, sagte, man habe Sanktionen gegen das Umfeld des russischen Präsidenten Putin vorbereitet, sollte dessen Land die Ukraine angreifen. Die möglichen Strafmaßnahmen richteten sich gegen Personen, die zum engsten Kreis des Kreml zählten, sowie deren Familien.

Das US-Außenministerium wies alle Familienangehörigen von amerikanischen Regierungsangestellten in Belarus zur Rückkehr in die USA an. Die Situation sei unvorhersehbar, hieß es zur Begründung. Mitte Januar hatte Washington bereits sein Botschaftspersonal in der Ukraine reduziert und dessen Familien ebenfalls zur Rückkehr aufgefordert.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.