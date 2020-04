Großbritannien und die Europäische Union haben ihre Verhandlungen über die künftigen Beziehungen wieder aufgenommen.

Die Gespräche laufen die ganze Woche über per Videokonferenz. Am Freitag will EU-Chefunterhändler Barnier über die Ergebnisse informieren.



Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. Bis zum Jahresende gilt allerdings eine Übergangsfrist. In dieser Zeit gehört Großbritannien weiter zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion, hält sich an EU-Regeln und zahlt in den Haushalt ein. Gelingt in der Frist jedoch kein Vertrag über die künftigen Beziehungen, droht ein sogenannter harter Brexit.