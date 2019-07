In London kommt heute das Kabinett wegen der Beschlagnahmung eines britischen Öltankers durch den Iran zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Das Gremium werde unter dem Vorsitz von Premierministerin May über die "Wahrung der Sicherheit für die Schifffahrt im Persischen Golf" beraten, teilte Mays Büro in der britischen Hauptstadt mit. Der Iran hält den Tanker "Stena Impero" weiter fest. Wegen des Vorfalls telefonierte der britische Außenminister Hunt gestern Abend mit seinem deutschen sowie seinem französischen Kollegen, Maas und Le Drian. Sie seien sich einig gewesen, dass eine freie Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus für die europäischen Staaten oberste Priorität habe, erklärte das Außenministerium in London. Zugleich müsse jede Eskalation vermieden werden.



Der Tanker war am Freitag von den iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus beschlagnahmt worden, weil er gegen internationale Schifffahrtsregeln verstoßen haben soll. London bestreitet dies.