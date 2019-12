Dänemark will sich mit Offizieren und einem Kriegsschiff an einem Überwachungseinsatz im Persischen Golf beteiligen.

Frankreich hatte die Mission angestoßen, weil es in der Straße von Hormus im Sommer Angriffe auf Öltanker gab. Die USA beschuldigen den Iran, dafür verantwortlich zu sein. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Meerengen für den internationalen Öltransport. Sie verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman.



Dänemark will zunächst Offiziere und nach Zustimmung des Parlaments auch das Schiff mit Hubschrauber und rund 150 Einsatzkräften schicken. Außenminister Kofod sagte, als fünftgrößte Seefahrernation der Erde habe Dänemark ein Interesse an Sicherheit und Navigationsfreiheit. Deutschland will sich erst beteiligen, wenn aus der französischen Initiative ein Einsatz der gesamten EU wird.