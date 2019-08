Der Irak streitet jede Verbindung zu dem jüngsten im Iran beschlagnahmten Öltanker ab.

Das Ölministerium in Bagdad teilte mit, mit Schiffen dieser geringen Größe habe das Land nichts zu tun. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden erklärt, der im Persischen Golf festgesetzte Tanker stamme aus dem Irak.



Das Schiff ist nach Angaben aus Teheran bereits am Mittwoch beschlagnahmt worden, weil es versucht habe, iranisches Öl in andere Staaten zu schmuggeln. Angaben zur Flagge des Tankers wurden nicht gemacht.