Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben einen Tanker im Persischen Golf beschlagnahmt.

Es handele sich um einen ausländischen Tanker, der an Ölschmuggel beteiligt gewesen sei, hieß es in einer Erklärung. Das Schiff sei vor vier Tagen südlich der iranischen Insel Larak in der Meerenge von Hormus festgesetzt worden; die Besatzung sei festgenommen worden. Zum Namen und zur Herkunft des Tankers machten die Garden keine Angaben.



Es könnte sich dabei um ein Schiff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten handeln, das seit einigen Tagen keine Standortdaten mehr gesendet hat. Es hatte zuletzt die Straße von Hormus passiert.



Die Spannungen des Irans mit den USA und Großbritannien haben sich in den vergangenen Wochen verstärkt. Die USA machen Teheran für Angriffe auf Schiffe im Persichen Golf verantwortlich. Die Behörden im zu Großbritannien gehörenden Gibraltar setzten einen iranischen Tanker fest, der gegen Syrien-Sanktionen verstoßen haben soll.