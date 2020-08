Die Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben nach Zwischenfällen im Persischen Golf zugenommen.

Die Regierung in Teheran gab bekannt, dass die iranische Marine ein Schiff aus den Emiraten festgesetzt habe. Es sei in die Hoheitsgewässer des Iran eingedrungen. Zuvor habe die Küstenwache der Emirate auf iranische Fischerboote gefeuert und zwei Menschen getötet. Zwischenzeitlich sei zudem eines der Boote beschlagnahmt und seine Besatzung festgenommen worden, teilte das Außenministerium in Teheran mit. Von der Regierung der Emirate gibt es bislang keine Bestätigung dieser Angaben.



Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern haben sich weiter verschlechtert, seit die Emirate in der vergangenen Woche diplomatische Beziehungen zu Israel aufnahmen.