Die US-Regierung schlägt einen deeskalierenden Kurs im Konflikt mit dem Iran ein - zumindest in Worten. US-Präsident Trump kündigte an, "zunächst" auf einen militärischen Vergeltungsschlag für den Beschuss zweier Militärstützpunkte im Irak zu verzichten - und sein Stellvertreter Pence spricht von "ermutigenden Geheimdienstinformationen". Unterdessen sorgen zwei neue Raketeneinschläge im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad für neue Unruhe.

Die Raketen schlugen am späten Abend in der sogenannten "Grünen Zone" der irakischen Hauptstadt ein. Eine der Raketen landete Korrespondentenberichten zufolge in der Nähe der US-Botschaft. Nach Angaben des irakischen Militärs gab es keine Verletzten. In einer ersten Reaktion meinte ein US-General, es habe sich um iranische Raketen gehandelt, die mit dem Ziel abgefeuert worden seien, Menschen zu töten. Laut Verteidigungsministerium wurden insgesamt 16 ballistische Kurzstreckenraketen vom Iran aus abgefeuert, die meisten von ihnen auf den Militärstützpunkt Ain-al-Assad.



Nach dem iranischen Angriff aus der vergangenen Nacht hatte US-Präsident Trump auf militärische Vergeltung zunächst verzichtet. Er kündigte aber weitere Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an. Die Vereinten Nationen und auch Bundesaußenminister Maas sprachen sich für eine Deeskalation aus, um der Diplomatie eine Chance zu geben.

UNO-Botschafterin Craft: "Wir sind offen für Verhandlungen"

Die US-Regierung hat sich per Brief gegenüber den Vereinten Nationen für ihr Vorgehen gegen den iranischen General Soleimani gerechtfertigt. UNO-Botschafterin Craft schrieb an den Weltsicherheitsrat, der Drohnenangriff sei ein Akt der Selbstverteidigung gewesen. Die Vereinigten Staaten seien bereit, zusätzliche Maßnahmen im Nahen Osten zu ergreifen, um US-Bürger und die Interessen der USA zu verteidigen. Craft signalisierte aber auch Gesprächsbereitschaft. Die US-Regierung sei offen für Verhandlungen mit dem Iran, um eine weitere Gefährdung des internationalen Friedens und der Sicherheit oder eine Eskalation durch das iranische Regime zu verhindern.



Craft berief sich auf Artikel 51 der UNO-Charta. Demnach sind die Länder verpflichtet, den Sicherheitsrat über alle Maßnahmen in Kenntnis zu setzen, die der Selbstverteidigung dienen. Die USA hatten sich bereits 2014 auf diesen Artikel berufen, um ihr Vorgehen gegen Terroristen des sogenannten Islamischen Staates in Syrien zu begründen.

Nato-Generalsekretär plädiert für Beistand

Nato-Generalsekretär Stoltenberg unterstützt die Forderung der USA, die westlichen Partner der Vereinigten Staaten sollten sich stärker im Nahen Osten engagieren. Stoltenberg stimmte US-Präsident Trump in einem Telefonat darin zu, dass die Nato einen größeren Beitrag zur Stabilität in der Krisenregion und zum Kampf gegen den internationalen Terrorismus leisten sollte, teilte die Nato mit. Trump hatte als Reaktion auf die iransichen Angriffe auf internationale Militärstützpunkte im Irak angekündigt, mehr Unterstützung der Nato einzufordern.

Pence im CBS-Interview: "ermutigende Signale"

US-Vizepräsident Pence hat offenbar Informationen darüber, dass der Iran im Konflikt mit den USA auf Deeskalation setzt. Pence sagte dem Fernsehsender CBS, die iranische Regierung habe ihre verbündeten Milizen darum gebeten, keine amerikanischen Ziele oder Zivilisten anzugreifen. Er hoffe, dass diese Nachrichten weiterhin ein Echo fänden, so Pence.



Unterdessen hat sich US-Präsident Trump mit dem israelischen Ministerpräsidenten Nethanjahu telefonisch verständigt. Das Gespräch habe kritische bilaterale und regionale Fragen behandelt, hieß es aus dem Weißen Haus. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Demokraten wollen Trump einen Riegel vorschieben

Die US-Demokraten haben angekündigt, eine Resolution im Abgeordnetenhaus einzubringen, um ein mögliches militärisches Vorgehen von Präsident Trump gegen den Iran zu begrenzen. Die sogenannte "War Powers Resolution" werde bereits heute ins Plenum eingebracht, teilte die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Pelosi, mit. Der Beschluss schreibt vor, dass die Regierung mögliche militärische Kampfhandlungen gegen den Iran innerhalb von 30 Tagen beenden muss, wenn der Kongress nicht ausdrücklich zustimmt.



Pelosi hatte die Resolution wenige Tage nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani angekündigt. Sie kritisierte den Militärschlag als provokativ und unverhältnismäßig und warf Trump vor, den Kongress außen vor gelassen zu haben.