Der zweite vom Iran im Persischen Golf festgesetzte Öl-Tanker stammt nach Angaben der Revolutionsgarden aus dem Irak.

Das Schiff sei bereits am Mittwoch beschlagnahmt worden, weil es versucht habe, iranisches Öl in andere Staaten zu schmuggeln, hieß es in einer Erklärung. Angaben zur Flagge des Tankers wurden nicht gemacht.



Teheran hatte zuvor bereits das unter britischer Flagge fahrende Schiff "Stena Impero" stoppen lassen. Die britische Marine hält ihrerseits seit Anfang Juli einen iranischen Tanker vor Gibraltar mit der Begründung fest, er habe Öl nach Syrien transportieren wollen und damit gegen EU-Auflagen verstoßen.