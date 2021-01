Als Reaktion auf die Festsetzung eines Tankers im Persischen Golf durch den Iran schickt Südkorea eine Marineeinheit in den Persischen Golf.

Wie das Außenministerium in Seoul mitteilte, werden Sicherheitsmaßnahmen für die südkoreanischen Schiffe getroffen, die sich in dem Meeresgebiet befänden. Details wurden nicht genannt. Südkorea forderte den Iran auf, den Tanker sofort freizugeben. Die iranische Nachrichtenagentur Isna hatte zuvor berichtet, der Tanker werde in die Hafenstadt Bandar Abbas geleitet. Die Revolutionsgarden warfen der Besatzung des Tankers demnach vor, mit seiner Ethanol-Ladung die Gewässer im Persischen Golf verschmutzt zu haben. In der Vergangenheit war es in der Straße von Hormus mehrfach zu Zwischenfällen gekommen. Die USA machten den Iran für Angriffe auf Handelsschiffe in dem Seegebiet verantwortlich, was die Führung in Teheran bestritt. Die Meerenge ist vor allem für den Öltransport eine international wichtige Handelsroute.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.