Das US-Militär hat iranischen Marineschiffen gefährliche und schikanierende Manöver im Persischen Golf vorgehalten.

Schiffe der Revolutionsgarde hätten vor Kuwait mit hoher Geschwindigkeit und sehr nahe an Bug und Heck von Schiffen der amerikanischen Marine gekreuzt, teilte ein Sprecher mit. Der Vorfall habe sich in internationalen Gewässern ereignet, hieß es weiter. Von Seiten Teherans gibt es bislang keinerlei Stellungnahme zu dem Bericht.



Im Persischen Golf - insbesondere in der Straße von Hormus - kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Durch diese Meerenge wird ein Fünftel der Öltransporte weltweit geleitet.