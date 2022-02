DIHK: Größte Personalengpässe gibt es derzeit in der Gesundheitsversorgung. (imago images/xcitepress)

In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages bewertete jede vierte von 370 Firmen ihre aktuellen Ausfälle als erheblich. Weitere vier Prozent stuften die Lage als kritisch für die Aufrechterhaltung ihrer Angebote ein. In der Auswertung der Umfrage heißt es, die Betriebe rechneten damit, dass sich die Entwicklung in den nächsten Tagen noch verschärfen werde.

DIHK-Präsident Adrian sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, noch gravierender schätzten die Unternehmen die Folgen aufgrund von Personalausfällen bei Zulieferbetrieben oder anderen Geschäftspartnern ein. Er warnte, der Februar werde eine große Herausforderung.

Besonders betroffen sind demnach Unternehmen der Gesundheitsversorgung sowie aus dem Sektor Transport und Logistik. Weniger stark betroffen als der Durchschnitt seien der Einzel- und der Großhandel.

