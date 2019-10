Die stellvertretende Unionfraktionsvorsitzende Leikert hat die Personaldebatte in der CDU als schädlich für ihre Partei bezeichnet. Sie halte es nicht für besonders konservativ, wie Friedrich Merz dreimal täglich öffentlich am Stuhl der Kanzlerin zu sägen, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk.

Leikert warb dafür, inhaltlich Kritik zu üben (Audio-Link). Der frühere Unionsfraktionschef Merz hatte das Erscheinungsbild der Bundesregierung als grottenschlecht bezeichnet und der Bundeskanzlerin Führungsschwäche vorgeworfen. Beim vergangenen CDU-Bundesparteitag hatte er versucht, Nachfolger von Merkel an der Parteispitze zu werden. Merz unterlag allerdings Kramp-Karrenbauer.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther nahm Merkel in Schutz. Günther sagte dem ZDF, es sei offensichtlich, dass es eher darum gehe, alte Rechnungen zu begleichen. Dies sei eine Debatte, die von älteren Männern geführt werde, die vielleicht nicht ihre Karriereziele in ihrem Leben erreicht hätten, so Günther.