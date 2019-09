Der frühere SPD-Parteichef Gabriel wird sein Bundestagsmandat zum ersten November abgeben.

Das kündigte er in einem Schreiben an Freunde und Weggefährten an, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Darin heißt es, zwei Lehraufträge an den Universitäten Bonn und Harvard, die Arbeit als Redner und das Ehrenamt als Vorsitzender der Atlantik-Brücke beanspruchten ihn zunehmend. Diese neuen Aufgaben und das Abgeordnetenmandat parallel wahrzunehmen, halte er nicht für vertretbar, schreibt der ehemalige Außenminister. Gabriel ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags.