CSU-Chef Söder hat die Thüringer CDU vor einer Aufstellung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen als Kandidat für die Bundestagswahl gewarnt.

Das wäre ein schwieriges Signal, sagte Söder dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Er hoffe auf eine kluge Entscheidung. Die Pläne für eine mögliche Kandidatur Maaßens in Südthüringen sind in der Union umstritten. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Maaßen stand mehrere Jahre an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er geriet 2018 nach relativierenden Äußerungen über rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in die Kritik.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.