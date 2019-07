Bundespräsident Steinmeier hat der neuen Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, zur Wahl gratuliert.

Sie übernehme das Amt in einer besonders herausfordernden Zeit, in der die Bedeutung der europäischen Einigung vielfach in Zweifel gezogen werde, heißt es in einem Schreiben. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, von der Leyen sei eine überzeugte und überzeugende Europäerin und werde nun mit großem Elan die Herausforderungen angehen, vor denen die EU stehe. Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU bezeichnete das Ergebnis als gut für Europa und für Deutschland, aber als blamabel für die SPD mit ihrer ablehnenden Haltung. Der Grünen-Europaabgeordnete Giegold warf von der Leyen vor, ihre knappe Neun-Stimmen-Mehrheit nur mit Hilfe von Rechtsnationalen und Anti-Europäern erreicht zu haben. Die polnische Regierungspartei PiS erklärte, sie habe mit ihren Abgeordneten als Zünglein an der Waage für eine Mehrheit gesorgt. Von der Leyen selbst betonte, sie sehe das knappe Ergebnis gestern im Europaparlament nicht als Problem. In der Demokratie sei eine Mehrheit eine Mehrheit. Sie werde die vor ihr liegenden Aufgaben mit Demut und Verantwortung angehen. Ziel müsse ein geeintes und starkes Europa sein.