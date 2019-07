Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat sich im Europäischen Parlament als Kandidatin für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin vorgestellt. Sie will nun binnen zwei Wochen ihre Ideen für ein Europa der Zukunft erarbeiten.

Die CDU-Politikerin kündigte in Straßburg an, das Gespräch mit allen Fraktionen zu suchen. Dabei wolle sie viel zuhören und viel mitnehmen. Von der Leyen sprach mit der konservativen EVP-Fraktion ebenso wie mit dem neu gewählten Parlamentspräsidenten, dem Italiener Sassoli.



Von der Leyen war zuvor vom Rat der Staats- und Regierungschefs nominiert worden. Es gilt derzeit als unsicher, ob sie Mitte Juli eine ausreichende Mehrheit im Europaparlament erhält. Viele Abgeordnete stören sich daran, dass ihre Nominierung dem Spitzenkandidaten-Prinzip zuwider läuft. Nach diesem Prinzip sollte nur jemand EU-Kommissionspräsident werden, der oder die vor der Europawahl als Spitzenkandidat(in) einer Fraktion im Europäischen Parlament nominiert wurde. Anders gesagt: Der Name von der Leyens spielte vor der Europawahl keine Rolle in der Debatte. Sollten sich die Parlamentarier nun gegen den EU-Rat stellen, droht in Europa eine Krise zwischen den Institutionen.



Unser Europa-Korrespondent Peter Kapérn kommentiert allerdings im Dlf: "Die Abgeordneten haben versagt, waren unfähig, sich hinter einem der Spitzenkandidaten zu versammeln. Erst dadurch hatten die Regierungschefs freie Bahn für ihren Hinterzimmerdeal."



Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warnte auch schon vor einer Blockadepolitik. Angesichts tiefer weltpolitischer Unsicherheiten und einer wirtschaftlichen Eintrübung werde ein handlungsfähiges Europa gebraucht.

Spannungen in der Koalition

In Deutschland führte die Personalie zu Spannungen in der Großen Koalition. Vertreter der SPD kritisierten, auf diese Weise werde das Ziel einer Demokratisierung der EU ausgehöhlt. Auch von einem Bruch der Bündnisvereinbarungen war die Rede.



Regierungssprecher Seibert wies Vorwürfe der "Trickserei" zurück. Er reagierte damit auf Äußerungen des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Gabriel. Dieser hatte die Nominierung von der Leyens im "Spiegel" einen "beispiellosen Akt der Trickserei" genannt. Seiner Meinung nach hätte die CDU-Politikerin zunächst vom Bundeskabinett nominiert werden müssen - und erst danach den EU-Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen werden dürfen. Die SPD fühlt sich also übergangen. Das sei ein "Grund, die Regierung zu verlassen", meinte Gabriel.

Seibert widerspricht Gabriel

Seibert widersprach dieser Darstellung. Der EU-Rat habe die Pflicht, dem Europäischen Parlament einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten vorzuschlagen. Nur die anderen Mitglieder der EU-Kommission - also die Kommissarinnen und Kommissare - müssten nach den Regeln der Europäischen Verträge zunächst von den nationalen Regierungen entsandt werden.

"Nominierung zweiter Klasse"

Unser Hauptstadt-Korrespondent Klaus Remme kommentierte zur Personalie von der Leyen im Dlf: "Dennoch ist dies eine Nominierung zweiter Klasse! Die Ursachen dafür liegen in einem Verfahren, das in Brüssel Blockaden programmiert, politische Sackgassen befördert und so Glaubwürdigkeit kostet.

Ursula von der Leyen kämpft ab heute darum, diese Vorbelastung abzuräumen."