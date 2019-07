Der frühere Chef der Eurogruppe, Dijsselbloem, soll laut einem Medienbericht nach dem Willen der niederländischen Regierung neuer IWF-Direktor werden.

In der "Süddeutschen Zeitung" heißt es, Den Haag versuche derzeit, eine Mehrheit unter den europäischen Staaten für den Niederländer als Nachfolger der Französin Lagarde beim Internationalen Währungsfonds zu organisieren. Diese soll an die Spitze der Europäischen Zentralbank rücken. Dem Vernehmen nach stehen die Regierungen in Berlin und Paris der Idee aufgeschlossen gegenüber; eine offizielle Stellungnahme dazu gibt es allerdings nicht.