Die SPD-Vorsitzende Nahles hat die Eignung von Bundesinnenminister Seehofer von der CSU und Verfassungsschutz-Präsident Maaßen für ihre Ämter in Zweifel gezogen.

Seehofer hatte nach den Ausschreitungen in Chemnitz die Migration als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland bezeichnet. Maaßen hatte die Echtheit eines Videos in Frage gestellt, auf dem ein Übergriff auf einen Ausländer zu sehen ist. Dazu sagte Nahles dem "Tagesspiegel", die Äußerungen lassen zweifeln, ob die beiden geeignet seien, Verfassung und Demokratie zu schützen. Die Mutter aller Lösungen sei der Zusammenhalt im Land, betonte die SPD-Chefin. Daran solle endlich gearbeitet werden und das verlange sie auch von Seehofer.