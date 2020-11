Der Unternehmer Stefan Wolf ist neuer Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall.

Er wurde auf einer Mitgliederversammlung einstimmig für zwei Jahre zum Nachfolger von Rainer Dulger gewählt. Der Verband vertritt die Interessen der Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie mit fast 26.700 Unternehmen und rund vier Millionen Beschäftigten.



Dulger wiederum wechselte an die Spitze der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Eine Mitgliederversammlung sprach ihm in geheimer Wahl das Vertrauen aus.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.