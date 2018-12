Ärztepräsident Montgomery fordert mehr Personal in Kliniken.

Montgomery sagte der "Rheinischen Post", ähnlich wie für Pflegekräfte solle es in Kliniken und Krankenhäusern auch eine Personaluntergrenze für Ärzte geben. Er verstehe nicht, warum in dieser Frage Pflegepersonal und Ärzte unterschiedlich behandelt würden.



Montgomery verwies darauf, dass in den Krankenhäusern bundesweit rund 5.000 Stellen für Mediziner unbesetzt seien. Die Arbeitsbelastung in Kliniken sei für Pflegekräfte und Ärzte gleichermaßen hoch. In beiden Berufsgruppen gebe es hohe Burnout-Quoten. Die Arbeitsverdichtung könne nur durch mehr Personal kompensiert werden. Mit Blick auf die Ausstattung von Universitäten machte Montgomery den Bundesländern Vorwürfe. Es würden pro Jahrgang zusätzlich rund 1.000 Studienplätze für Medizin benötigt, um den wachsenden Bedarf zu decken. Die Länder kämen ihren Finanzierungsverpflichtungen nicht ausreichend nach.