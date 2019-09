Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert angesichts der Personalnot in Kitas die Anwerbung von Quereinsteigern.

Außerdem sollten vor dem Ruhestand stehende Betreuungskräfte dazu bewegt werden, weiter zu arbeiten, sagte der Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Nur mit flexiblen Lösungen und einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen werde es gelingen, in der Kindertagesbetreuung voranzukommen. Sehr viele Erzieher arbeiteten in Teilzeit, fügte Landsberg hinzu. Allerdings seien diese nur bei guten Angeboten bereit, ihre Stundenzahl zu erhöhen oder sogar in Vollzeit zu wechseln.



Landsberg reagierte auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung, wonach in Kindertagesstätten gut 106.000 Fachkräfte fehlen.