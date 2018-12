Der Truppenabzug der USA aus Syrien wird nach Einschätzung des Direktors der Stiftung Wissenschaft und Politik, Perthes, die Regierung in Damaskus stärken.

Die Kurden würden jetzt sehr schnell einen Ausgleich mit Präsident Assad suchen, sagte der Syrien-Experte im Deutschlandfunk. Sie seien allerdings in einer schwächeren Position und müssten die Bedingungen der Regierung weitgehend akzeptieren. Perthes betonte, US-Präsident Trump zeige mit seiner Entscheidung für den Truppenabzug, dass Syrien für ihn keine Priorität habe. Die IS-Miliz sei noch längst nicht besiegt. Sie sei zwar stark geschwächt, aber als Terrororganisation weiter eine veritable Gefahr. Der US-Präsident hatte dagegen auf Twitter geschrieben, man habe den IS in Syrien geschlagen.



Trump war für seine Abzugs-Entscheidung auch in seiner eigenen Partei kritisiert worden. Mehrere republikanische Senatoren und Abgeordnete bezeichneten den bereits in die Wege geleiteten Schritt als schweren Fehler. Nach Angaben der "New York Times" versuchten Vertreter des Pentagons bis zuletzt vergeblich, Trump von seinem Entschluss abzubringen.