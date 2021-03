In Peru muss sich der inhaftierte Ex-Präsident Fujimori einem weiteren Prozess stellen.

Ein Richter in dem südamerikanischen Land eröffnete ein Strafverfahren gegen den früheren Staatschef und mehrere weitere ehemalige Regierungsvertreter wegen der Zwangssterilisationen zehntausender Frauen. Im Falle eines Schuldspruchs könnte der peruanische Staat zu Entschädigungszahlungen verpflichtet werden.



Der heute 82-jährige Fujimori hatte Ende der 90er Jahre ein Familienplanungsprogramm in die Wege geleitet, das dazu führte, dass etwa 270.000 Peruanerinnen sterilisiert wurden. Die meisten der Frauen gehörten indigenen Bevölkerungsgruppen an. Fujimori sitzt bereits eine 25-jährige Haftstrafe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während seiner Amtszeit als Präsident von 1990 bis 2000 ab.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.