In Peru ist ein weiteres Regierungsmitglied wegen einer Affäre um vorgezogene Impfungen gegen das Coronavrus zurückgetreten.

Außenministerin Astete gab ihre Demission per Twitter bekannt. Sie erklärte, es sei ein schwerer Fehler gewesen, sich bereits im Januar und damit vor dem Beginn der nationalen Kampagne impfen zu lassen. Am vergangenen Freitag war bereits Gesundheitsministerin Mazzetti zurückgetreten, die sich ebenfalls vorzeitig hatte impfen lassen. Außerdem war bekannt geworden, dass sich auch der im vergangenen November abgesetzte Präsident Vizcarra wenige Wochen vor seiner Amtsenthebung heimlich hatte impfen lassen.



Die Kampagne in Peru hatte am Dienstag mit der Impfung von Gesundheitspersonal begonnen. Das Gesundheitssystem des Landes ist wegen der Pandemie stark belastet.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.