In Peru haben mutmaßliche Aufständische 14 Menschen getötet.

Unter den Opfern in einer Bar in San Miguel del Ene in Zentralperu seien auch Frauen und Kinder, teilte das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Lima mit. Soldaten seien auf dem Weg in die Region. Das Militär vermutet die Guerillagruppe "Leuchtender Pfad" hinter der Tat. In einem Schreiben sei dazu aufgerufen worden, bei der Präsidentenwahl am 6. Juni nicht für die Rechtspopulistin Fujimori zu stimmen. Die Tochter des autoritären ehemaligen Präsidenten tritt in der Stichwahl gegen den Sozialisten Castillo an.



Im Bürgerkrieg zwischen dem "Leuchtenden Pfad" und dem Staat wurden zwischen 1980 und 2000 fast 70.000 Menschen getötet. Heute ist die Guerillagruppe vor allem im Drogenhandel aktiv.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.