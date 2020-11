In Peru muss sich Präsident Vizcarra innerhalb von nur zwei Monaten erneut einem Amtsenthebungsverfahren stellen.

Im Parlament votierte eine Mehrheit der Abgeordneten für diesen Schritt. Die Abstimmung über eine Absetzung des Staatschefs soll bereits am kommenden Montag stattfinden. Vizcarra wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit als Gouverneur der Region Moquegua von 2011 bis 2014 Bestechungsgelder von einer Baufirma in Höhe von umgerechnet mehr als einer halben Million Euro angenommen zu haben. Der Staatschef weist die Vorwürfe zurück und wirft der Opposition vor, Peru destabilisieren zu wollen. Erst Mitte September hatte er ein Amtsenthebungsverfahren vor dem Hintergrund anderer Vorwürfe überstanden.



Der parteilose Vizcarra war 2018 an die Staatsspitze gerückt, nachdem sein Vorgänger Kuczynski wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war.

