Die peruanische Oppositionsführerin Keiko Fujimori ist wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden.

Der zuständige Richter teilte mit, es bestehe erhöhte Fluchtgefahr. Fujimori kritisiert, es gebe keinen Rechtsgrund für die Verhaftung.



Gegen die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori wird seit Monaten ermittelt - wegen Geldwäsche, illegaler Wahlkampfspenden und Bildung einer kriminellen Vereinigung. So soll sie für die Kampagne zur Präsidentschaftswahl mehr als eine Million Dollar von dem brasilianischen Baukonzern Odebrecht angenommen haben. Das Unternehmen ist in Lateinamerika in zahlreiche Korruptionsaffären verstrickt.