Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru liegen die beiden Kandidaten laut einer ersten Prognose fast gleichauf.

Demnach erreichte die rechtspopulistische Kandidatin Fujimori 50,3 Prozent und der linksgerichtete Bewerber Castillo 49,7. Auch in den letzten Umfragen hatten beide dicht beieinander gelegen.



Fujimori ist die Tochter des gleichnamigen früheren autoritär regierenden Präsidenten. Sie steht in der Affäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht unter Korruptionsverdacht und verbrachte insgesamt 16 Monate in Untersuchungshaft. Der Gewerkschafter und Lehrer Castillo war als Überraschungssieger aus der ersten Wahlrunde im April hervorgegangen. Er hatte 2017 landesweit Bekanntheit erlangt, als er einen Lehrerstreik anführte. Castillo genießt vor allem in ländlichen Regionen Rückhalt.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.