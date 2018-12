Die Menschen in Peru haben sich in einem Referendum mit großer Mehrheit für eine Verfassungsänderung ausgesprochen.

Mit der vorgeschlagenen Reform will Staatschef Vizcarra gegen Korruption vorgehen. Unter anderem soll die direkte Wiederwahl von Abgeordneten abgeschafft werden, auch die Wahlkampffinanzierung soll stärker kontrolliert werden. Wie die Zeitung "La Republica" berichtet, stimmten mehr als 80 Prozent der 24 Millionen Wahlberechtigten für den Vorschlag.



In Peru wird derzeit gegen mehrere führende Politiker wegen Korruption ermittelt. Ende Oktober war Oppositionsführerin Fujimori wegen des Verdachts auf Geldwäsche in Untersuchungshaft genommen worden.