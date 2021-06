In Peru bleibt Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori vorerst auf freiem Fuß.

Der Antrag der Staatsanwaltschaft, die Haftverschonung auszusetzen und die rechtspopulistische Politikerin wieder in Untersuchungshaft zu nehmen, wurde von einem Richter abgelehnt. Gegen die Tochter des früheren Machthabers Fujimori wird wegen Korruption ermittelt. Sie soll zur Finanzierung von Wahlkämpfen Schmiergelder des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht angenommen haben. In den vergangenen Jahren war sie mehrfach in U-Haft. Zu ihren Auflagen gehört ein Kontaktverbot zu Mitangeklagten und Zeugen in dem noch laufenden Verfahren, gegen das sie zuletzt verstoßen hatte.



Auch zwei Wochen nach der Präsidentenwahl in Peru steht der Sieger noch immer nicht fest. Der Linkskandidat Castillo liegt nach der Auszählung aller Stimmen knapp vor Fujimori.

