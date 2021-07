In Peru hat der neue Präsident Castillo seine Arbeit aufgenommen.

Der 51-Jährige legte im Kongress in Lima seinen Amtseid ab. In seiner Antrittsrede versprach der frühere Dorfschullehrer die Schaffung von einer Million neuer Arbeitsplätze innerhalb eines Jahres. Außerdem kündigte er staatliche Hilfen für arme Familien, Investitionen in den Bildungssektor und den Bau neuer Krankenhäuser in ländlichen Regionen an. Mit Blick auf Sorgen vor einer zu radikalen Agenda sagte Castillo zu, er wolle keine Wirtschaftszweige verstaatlichen. Das Privateigentum bleibe garantiert. Der linksgerichtete Politiker hatte sich in der Präsidentschafts-Stichwahl nur sehr knapp gegen die Rechtspopulistin Fujimori durchgesetzt.

