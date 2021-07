In Peru hat der neue Präsident Castillo seine Arbeit aufgenommen.

Zuvor hatte der 51-Jährige im Kongress in Lima den Amtseid abgelegt. Castillo versprach, Millionen neuer Arbeitsplätzen innerhalb eines Jahres zu schaffen, staatliche Hilfen für arme Familien und Investitionen in den Bildungssektor. Zudem kündigte er eine Reform des Gesundheitswesens und den Bau neuer Krankenhäuser in den ländlichen Regionen an. Castillo betonte, er wolle ein wohlhabenderes und gerechteres Peru aufbauen.



Der linksgerichtete Politiker hatte sich in der Stichwahl um das Präsidentenamt knapp gegen den Rechtspopulisten Fujimori durchgesetzt.

