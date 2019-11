In Peru ist die Oppositionsführerin Fujimori nach mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft entlassen worden.

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Sie habe das Gefängnis in Chorrillos in der Hauptstadt Lima verlassen. Der Oberste Gerichtshof des südamerikanischen Landes hatte am Montag entschieden, dass die Untersuchungshaft nicht gerechtfertigt sei, da keine Verdunklungsgefahr bestehe.



Fujimori war im Oktober vergangenen Jahres wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen worden. Die Vorsitzende der rechten Partei FP soll im Wahlkampf 2011 illegale Zahlungen vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten haben. Ihr Vater ist der frühere peruanische Präsident Alberto Fujimori, der wegen Korrruption und Verstößen gegen die Menschenrechte zu einer jahrzehntelangen Haftstrafe verurteilt wurde.