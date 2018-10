Die peruanische Oppositionsführerin Keiko Fujimori ist nach einer Woche Untersuchungshaft wieder frei.

Sie war wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Ein Berufungsgericht ordnete nun ihre Entlassung an. Zum Fortgang des Verfahrens wurden keine Angaben gemacht.



Gegen die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori wird seit Monaten ermittelt - wegen Geldwäsche, illegaler Wahlkampfspenden und Bildung einer kriminellen Vereinigung. So soll sie für die Kampagne zur Präsidentschaftswahl mehr als eine Million Dollar von dem brasilianischen Baukonzern Odebrecht angenommen haben. Das Unternehmen ist in Lateinamerika in zahlreiche Korruptionsaffären verstrickt.