Das peruanische Parlament hat Präsident Vizcarra abgesetzt.

Deutlich mehr als die nötigen zwei Drittel der Abgeordneten stimmten für seine Amtsenthebung. Bis zum Ende von Vizcarras Amtsperiode Ende Juli 2021 soll nun Parlamentspräsident Merino kommissarisch das höchste Staatsamt übernehmen.



Vizcarra wird Korruption vorgeworfen. Als regionaler Gouverneur soll er im Jahr 2014 Bestechungsgelder von Unternehmern genommen haben. Er weist die Anschuldigungen zurück. Im September überstand Vizcarra ein erstes Amtsenthebungsverfahren in einem anderen Fall.



Er hatte das Präsidentenamt vor zwei Jahren mit dem erklärten Ziel angetreten, die Korruption in Peru zu bekämpfen. Der 57-Jährige ist in der Bevölkerung sehr populär.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.