In Peru hat das Parlament den Zentrumspolitiker Sagasti zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt - und ihm damit den Weg geebnet, Präsident des Landes zu werden.

Mit der Amtsübernahme als Parlamentspräsident könnte Sagasti zum neuen Übergangspräsidenten ernannt werden. Nach dem Rücktritt von Übergangspräsident Merino und mehrerer Minister war die Machtfrage in Peru offen. Merino war nach nur fünftägiger Amtszeit zurückgetreten. Er reagierte damit auf den Tod zweier Demonstranten bei Kundgebungen gegen ihn am Wochenende in der Hauptstadt Lima. Sie wurden nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich von Polizisten erschossen.



In Peru gibt es seit Tagen Proteste, nachdem der damalige Staatschef Vizcarra wegen Korruptionsvorwürfen durch den von der Opposition dominierten Kongress abgesetzt worden war. Vizcarras Unterstützer halten die Anschuldigungen für vorgeschoben und betrachten ihn im Gegenteil als einen Anti-Korruptionskämpfer.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.