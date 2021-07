Der peruanische Präsident Castillo hat einen Politiker zum Regierungschef ernannt, der erst vor sechs Tagen ins Parlament gewählt wurde.

Es handelt sich um den 41-jährigen Guido Bellido. Er versprach bei seiner Amtseinführung, die Interessen aller Peruaner zu vertreten und die Korruption im Land zu bekämpfen. Gestern hatte Castillo im Kongress in Lima seinen Amtseid abgelegt. In seiner Antrittsrede kündigte er die Schaffung von einer Million neuer Arbeitsplätze innerhalb eines Jahres an. Außerdem sollen arme Familien finanziell unterstützt und der Bildungssektor gefördert werden. Zugleich versicherte der peruanische Präsident, dass er keinen Wirtschaftszweig verstaatlichen wolle. Das Privateigentum bleibe garantiert.

