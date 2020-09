Der peruanische Präsident Vizcarra hat eine Parlamentsabstimmung über seine Amtsenthebung überstanden.

Leiglich 32 von 130 Abgeordneten votierten dafür, Vizcarra abzusetzen. Für eine Amtsenthebung wären 87 Stimmen nötig gewesen. Die Opposition wirft dem Staatschef moralische Verfehlungen im Amt vor. Ein mit Vizcarra befreundeter Sänger soll seit 2018 mehrere lukrative staatliche Aufträge erhalten haben. In der vergangenen Woche tauchten Audiomitschnitte auf, die Vizcarra in Bedrängnis brachten.



Der Präsident hatte sein Amt vor zwei Jahren mit dem Ziel angetreten, die weit verbreitete Korruption in dem südamerikanischen Land zu bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.