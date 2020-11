In Peru ist es nach der Absetzung von Präsident Vizcarra erneut zu Protesten gegen die Übergangsregierung gekommen.

In der Hauptstadt Lima demonstrierten Tausende Menschen. Dabei kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Studentenorganisationen und politische Gruppen hatten zu einem nationalen Marsch gegen die Regierung von Übergangspräsident Merino aufgerufen. Es war bereits der dritte Protesttag in Folge. Auch in anderen Städten wie Cusco und Arequipa im Süden des Landes gab es Demonstrationen. Vizcarra war vom Parlament wegen Korruptionsvorwürfen des Amtes enthoben worden. Er bestreitet die Anschuldigungen. Auch gegen Merino wird wegen illegaler Bereicherung ermittelt.

