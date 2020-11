Neuer Präsident Perus ist der Zentrums-Politiker Sagasti.

Der 76-jährige legte im Kongress in Lima seinen Amtseid ab. Er ist der dritte Präsident innerhalb einer Woche. Als Übergangsstaatschef soll Sagasti die Amtsgeschäfte bis zur Wahl im kommenden Jahr führen.



Der Kongress hatte Staatschef Vizcarra am Montag vergangener Woche wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt. Parlamentspräsident Merino übernahm kommissarisch die Amtsgeschäfte, trat aber am Sonntag zurück, nachdem es bei gewaltsamen Protesten zwei Tote gegeben hat.

