In Peru steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter stark an.

Durchschnittlich werden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 8.000 neue Fälle pro Tag registriert. Fast 28.000 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen liegt bei 600.000.



Peru hat eine der höchsten Todesraten weltweit und ist nach Brasilien das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land in Südamerika. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde brach die Wirtschaft im zweiten Quartal um rund 30 Prozent ein.